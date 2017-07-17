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Bugün 14:41 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'ye ilk defa Romatolog Doktor atandı

Osmaniye Devlet Hastanesine ilk kez atanan Romatolog, hasta kabulüne başladı.

Osmaniye’de ilk kez Romataloji uzmanı doktorun atanması ile büyük bir eksik giderilmiş oldu. Romataloji Uzmanı Dr. İpek Türk, Romatizmal hastalıkların kesin nedenin bilinmediğini ancak kalıtsal ve çevresel etkiler sonucu bünyeden kaynaklandığını belirterek, bu hastalığın bulaşıcı ve mikrobik olmadığını kaydetti. Uzm.Dr. Türk, Romatizmal hastalıklar erken tanı konulduğu takdirde çoğunlukla vücutta şekil bozukluğuna yol açmadan tedavi edilebildiğini söyledi. Romatizmal Hastalıkları bulunan vatandaşların artık tedavi için başka illere gitmek zorunda kalmayacağını belirten Hastane Yöneticisi Op.Dr.Tamer Gülsur ise şunları kaydetti: "Osmaniye Devlet Hastanesi olarak her geçen gün yeniliklere imza atmaya devam ediyoruz. Verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini ve standardını yükseltmeye yönelik önlemler ve tedbirler almaya çalışıyoruz. Bu bağlamda hastanedeki hekim kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyoruz. Özellikle ülkemizde sayıları az olan yan dal branşlarının hastanemizde olması halkımız ve bölgemiz için büyük bir kazançtır. Osmaniye Devlet Hastanesi artık sevk eden değil, sevk alan bir bölge hastanesi konumundadır."

Bugün 14:41 TSİ - Osmaniye 245 Okunma

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