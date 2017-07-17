Şükrü Tozluklu Ödülünü Başbakan'dan Aldı

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bu yıl 15 Temmuz’un gazeteci şehidi Mustafa Cambaz anısına düzenlediği 30. Yerel Medya Özendirme Yarışması’nda “Yılın En İyi Radyo Haber Programı” ödülünü kazanan Şükrü Tozluklu, ödülünü Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden aldı.

Ödül törenine Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Osmaniye Milletvekili Dr. Suat Önal, büyükelçiler, bürokratlar, siyasetçiler ve çeşitli ülkelerden gelen 350 yabancı basın mensubunun bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Osmaniye'nin il oluşunun 20. yılı dolayısıyla Radyo 80'de gerçekleştirdiği Özel Yayınla BYEGM tarafından "Yılın En İyi Radyo Haber Programı" ödülüne layık görülen Şükrü Tozluklu, Başbakan Yıldırım’a kazandığı ödülü şehit ailelerine bağışladığını iletti.

Ödülünü Başbakan Binali Yıldırım ve Milletvekili Suat Önal’ın elinden alan Tozluklu, Başbakan ve Önal ile özçekim gerçekleştirdi.

Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, yerel basının milletle iç içe olmasının önemine değinerek şunları söyledi: “Şehrimizde, ilçede, caddede, sokakta, her yerde siz varsınız. O yakınlık içerisinde toplumun gerçekleriyle bire bir temastasınız. Sizler yerelin ruhunu yansıtıyorsunuz. Siyasette yereli ihmal eden asla başarılı olamaz. Basında da bu böyledir. Mahallinde olanı ıskalayan bir basın, ideal bir basın olarak görülemez. Onun için yerel basına güveniyoruz. Fedakârca yaptığınız işleri takdir ediyoruz.”

15 TEMMUZ VE MEDYANIN GÜCÜ

Konuşmasında 15 Temmuz alçak darbe girişimi sırasında medyanın gücüne değinen Binali Yıldırım, “O gecenin şüphesiz kahramanları var. Bu kahramanların başında kendisini bu ülkeye adamış dirayetli Cumhurbaşkanı, bayrağını, özgürlüğünü, ülkesini, milletini seven dirayetli bir hükümet var. O gecenin kaderini ve seyrini de değiştiren, medya. Medya o gün durumdan vazife çıkararak, hemen devreye girmiş ve alçak darbecilerin oyun planını bozmuştur. Yaptıkları işgal girişimi akamete uğramış ve milletimizin duyduğu haberlerle ümitleri yeşermiş ve meydanlara inmiştir. Medya o gece hakikaten çok iyi bir sınav vermiştir. Ben bu vesileyle bir kere daha yerel, medyayı, ulusal medyayı, internet medyasını, sosyal medyayı bütün medya mecralarını ve orada korkusuzca görev yapan, silahlara karşı kendisini ortaya koyan bütün fedakâr medya mensuplarına ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

BYEGM’nin yerel medyayı güçlendirmeye, özendirmeye yönelik yaptığı organizasyondan dolayı Genel Müdür Mehmet Akarca ve ekibine teşekkür eden Yıldırım, ödüllendirmek, teşvik etmek, başarıyı karşılıksız bırakmamanın yeniden başarının kapısını açacağını dile getirdi. Yıldırım, ödül almaya hak kazanan basın mensuplarını da tebrik etti.