15 Temmuz şehidi Karacatilki için mevlit okutuldu

15 TEMMUZ hain darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekât Polis Memuru Mehmet Karacatilki için mevlit okutuldu.Şehidin Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki baba evi önünde kurulan taziye çadırında düzenlenen mevlide Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetininardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlutüm şehitler içindualar okudu. Mevlit sonrasında Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları Şehit Karacatilki'nin babası Hamza, annesi Nuriye ve eşi Halime Karacatilki ile yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE