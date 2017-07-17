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Bugün 14:50 TSİ- Osmaniye

15 Temmuz şehitleri anısına Düldül Dağı'na tırmandılar

(ODAK) üyeleri, '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında 2247 rakımlı Düldül Dağı zirvesine yürüyüş düzenledi.

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Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) üyeleri, '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında 2247rakımlı Düldül Dağı zirvesine yürüyüş düzenledi.15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı için Osmaniye'den Düziçi İlçesi Başkonuş Yaylası'na araçlarla hareket edildiğini ve saat 10.00'da zirveye hareket başladığını belirten ODAK Başkanı Muhammet Doğan, saat 22.00 sıralarında anma programı yaptıklarını belirtti. Başkan Doğan, "Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından organize edilen 15 temmuzda 15 zirvede demokrasi ateşi faaliyetinin bir ayağı olan Düldül Dağı zirve faaliyetimiz basarili bir şekilde tamamlanmıştır. Katkılarından dolayı sayın Valimiz Ömer Faruk Coşkun'a, Osmaniye Belediye Başkanımız Kadir Kara'ya, Gençlik Spor il Müdürümüz Ökkeş Demir'e, faaliyetimize bizzat kendisi ve personeli ile katılan AFAD İl Müdürümüz Serhat Bulut'a, faaliyetimizi öğrendiği andan itibaren her türlü desteği anında veren, bizi dağa uğurlayan ve dönüşte ekibimizi bizzat karşılayan Düziçi Belediye Başkanımız Ökkeş Namlı'ya, Osmaniye UMKE ekibine, faaliyetimize katılan tüm dağcılarımıza teşekkür ediyoruz." dedi. Faaliyete Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten de olmak üzere 88 kişinin katıldığını ve 59 kişi ile zirve yapıldığını kaydeden Doğan, "Tüm Şehitlerimiz ve 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişimine karşı çıkan ve bunun bedelini canlarıyla ödeyen demokrasi şehitlerimizi rahmetleve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah bu millete bir daha 15 Temmuzgecesini yaşatmasın" dedi.

Bugün 14:50 TSİ - Osmaniye 26 Okunma

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