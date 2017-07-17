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Hasanbeyli'de akıma kapılan işçi öldü

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde,23 yaşındaki M.Y. yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde,rüzgar tribünlerinde tadilat çalışması yapan 23 yaşındaki M.Y. yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay saat 18.00 sıralarında İlçeye bağlı Çolaklı Köyü'nde meydana geldi. Karafenk Bölgesinde bulunan rüzgar tribünlerinde tadilat çalışması yapan ekipte görevli M.Y. görevi olmadan vincin üzerine çıktığı esnada, yüksek gerilim hattına temas ederek akıma kapıldı. Yere düşen ve yaralanan M.Y. çağrılan ambulans ile Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 15:00 TSİ - Osmaniye 153 Okunma

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