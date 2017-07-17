Köy evini 15 Temmuz Şehitleri fotoğrafları ile donattılar

Osmaniye Vali Ömer Faruk Coşkun, merkeze bağlı Kırmacılı Köyü'nde babadan kalma evlerini 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında canlarını veren şehitler ve terör şehitleri fotoğrafları ile donatan Şükran ve Hamdi Coşkun çiftinin "Şehitler ve Gaziler Ocağı" adını verdikleri evlerini ziyaret etti. Vali Coşkun'un ziyareti sırasında İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri de bulundu.Fotoğrafların bulunduğu evi gezen Vali Coşkun, emekli tarih öğretmeni Şükran Coşkun ve emekli avukat Hamdi Coşkun çifti ile bir süre sohbet etti. Evin odalarında, Fatih Sultan Mehmet döneminden başlayarak tarihi olaylara yer veren Şükran ve Hamdi Coşkun, ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sırasında canlarını veren şehitler ve terör şehitlerinin fotoğraflarının yanı sıra şair Mehmet Akif Ersoy'un birlik ve beraberliği anlatan şiirlerine de yer verdi.Sohbet sırasında Vali Ömer Faruk Coşkun'a bilgi veren Şükran Coşkun, bir tarih kitabını evin duvarlarına sığdırdıklarını, 1453'den bu yana olup biten tarihi olaylarla ilgili bilgilerin, 15 Temmuz'da canlarını veren şehitlerimizin, terör şehitlerimizin fotoğraflarının ve darbe girişimiyle ilgili bilgilerin duvarlarda yer aldığını ifade etti. Ülkenin yaşadığı tüm darbeleri duvarlarda görsellerle destekleyerek anlatmak istediklerini belirten Şükran Coşkun, "Tarihimizi, nesilden nesile aktaracağız, unutturmayacağız." dedi.Hamdi ve Şükran Coşkun çiftini tebrik eden Vali Ömer Faruk Coşkun ise "Hazırlamış olduğunuz bu mekanda kısa bir tarih turu atma fırsatı bulduk. Tarih bilincinin oluşması için büyük bir katkı sunmuşsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin ve çocuklarımızın buradan oldukça istifade edeceklerine inanıyorum" diye konuştu. Köydeki öğrencilerin zaman zaman öğretmenleri tarafından buraya getirilmesi talimatını veren Vali Coşkun, "Çocuklarımızın tarih bilincinin oluşması için güzel bir fırsat." dedi. Ziyaret sonunda Şükran Coşkun, Vali Ömer Faruk Coşkun'a Türk Bayrağı, üzerinde şehitlerin fotoğrafları bulunan kupa, şapka ve tişört hediye etti. Vali Coşkun, ziyaretinin sonunda, orada bulunan Kırmacılı Köyü sakinleri ile de bir süre sohbet etti. Vali Ömer Faruk Coşkun, ziyaretinin devamında,Şehit Polis Memuru Mehmet Ünaldı'nın ailesiniKırmacılı Köyündekievlerinde ziyaret etti.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE