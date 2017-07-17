Osmaniyeli öğrenciler Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu sertifikalarını aldılar

Sabancı Ünıversıtesı Tarafından Bu Yıl Yedıncısı Düzenlenen Lıse Yaz Okulunun Ilk Dönemı Sona Erdı. Sabancı Ünıversıtesı Lıse Yaz Okulunun Ilk Dönemıne Bu Sene Türkıyeden Ve Yurtdışından Toplam 578 Öğrencı Katıldı. Sabancı Ünıversıtesı Lıse Yaz Okulunda Öğrencılere Kendılerını Gelıştırebıleceklerı Bır Akademık Ve Kültürel Uluslararası Bır Ortam Sunuldu.

Sabancı Üniversitesi lise öğrencilerine üniversite deneyimi yaşatmayı hedefleyen Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulunun yedincisinin ilk dönemi Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezinde düzenlenen sertifika töreni ile tamamlandı.

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulunun ilk dönemine Adana Afyonkarahisar Ankara Antalya Aydın Balıkesir Bilecik Bursa Çanakkale Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Erzurum Eskişehir Gaziantep Hatay İstanbul İzmir Kayseri Kocaeli Konya Kahramanmaraş Malatya Mersin Ordu Osmaniye Sakarya Samsun Şanlıurfa Tekirdağ Yalova ve Zonguldak olmak üzere 33 ILDEN ve yurtdışından Amerika Birleşik Devletleri İsviçre Makedonya İngiltere Hollanda ve Kanadadan olmak üzere toplamda 578 öğrenci katıldı.

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu programında bu yıl ilk dönemde Moleküler Biyoloji Gen Mühendisliği ve Nano Tıp Sıvılarda Nanoteknolojik Uygulamalar: Tıp Enerji ve Sanayi Nano Bilim ve Nano Teknoloji Dünyada ve Gelecekte Kompozit Tasarımı ve Üretimi: SUTAM Merkezinde Hands.on Bilgi ve Deneyimi Kuantum Mekanik ve Kuantum Bilgisayarları Astrofizik ve Diğer Yıldızların Gezegenleri Bilgisayar Programlamasına ve Veri Analizine Giriş Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik Endüstri Mühendisliğine Giriş Mühendislik Dallarında Eğitim ve Sektörler Ekonomi Finans Para ve Sizin Geleceğiniz Hukuk ve Ekonomi Uluslararası İlişkiler: Küreselleşen Dünyada Türkiyenin Kurum ve Bireyleri İçin Tehlike ve Fırsatlar Psikoloji ve Felsefe Batı Sanatının Klasik Müziğin ve Tiyatronun Büyük Eserleri Görsel İletişim Tasarım ve Sanat Bilgisayarda Animasyon ve Sanat Yaratın: Siz de Yapabilirsiniz Temel İngilizce II Yaratıcı Zeka ve Yaratıcı Etkinlik Toplumsal Duyarlılık Projesi Üniversiteler ve Meslekler: Bilgilenmek Seçmek ve Başarmak dersleri yer aldı.

DERS DIŞI ETKINLIKLER

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okuluna katılan öğrencilerin hepsi Sabancı Üniversitesi kampüsündeki yurtlarda ikamet ediyor. Öğrencilerin ders dışında kalan zamanlarını da verimli geçirmeleri için gün içerisine yayılmış ders dışı etkinliklerle öğrencilere sportif kültürel ve sosyal etkinlik programları sunuluyor. Öğrenciler böylelikle günlerini verimli bir şekilde geçirip ilgi alanları doğrultusunda etkinliklere katılabilirken diğer öğrencilerle de sosyal bir ortamda ilişki geliştirebiliyor.

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulunda sunulan ders dışı etkinlikler arasında kişisel eğitim seminerleri temel ilk yardım eğitimi briç fitness tenis voleybol basketbol futbol korfbol frizbi grup egzersizleri dans yaratıcı drama ebru seramik ve ritim atölyesi yer alıyor.

İkinci dönemi 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayan Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulunun detaylı program için: http://liseyazokulu.sabanciuniv.edu/adresini ziyaret edebilirsiniz.