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Savrun Çayı Kenarına Ağaç Dikiliyor

Kadirli Belediyesi tarafından yeşillendirme çalışmaları kapsamında Savrun Çayı Kenarına ağaç dikim çalışmaları başlatıldı.

Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi Akşemsettin Caddesi Savrun Çayı kenarında başlatın ağaç dikim çalışmaları ile ilgili Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan şunları söyledi;

“ Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yeşillendirme çalışmaları kapsamında ağaç dikimi gerçekleştiriliyor. Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi Şehit Mehmet Acıbucu Kapalı Semt Pazarı karşında ekiplerimiz ağaç dikimine başladı. Tek gayemiz daha yeşil bir Kadirli oluşturmak. Bu bağlamda Sadece bu gölgede değil, Kurtuluş Mahallesinde, Cemal Paşa Mahallesinde, Şehit Kansu Küçükateş mahallesinde ve yeni yapılan kaldırım ve yol kenarlarında ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Daha yeşil bir Kadirli için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” dedi.

Bugün 15:38 TSİ - Osmaniye 16 Okunma

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