Yaşlı kadının acı sonu

Olay ilçeye bağlı Bahadırlı Köyü'nde meydana geldi. Bulgaristan uyruklu H.A. tarlasındaki odunları toplamak için evden çıktı. Geç saatlere eve dönmeyince ailesi tarafından aranmaya başlanan yaşlı kadın, evinin yaklaşık 200 metre ilerisindeki çalılıklar içerisinde sırt üstü yatar vaziyette ölü bulundu. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından konulduğu cenaze aracı ile Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadının, yapılan otopsisinde kalp krizinden öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE