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Bugün 16:50 TSİ- Osmaniye

Ormanda kenevir ele geçirildi

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde ormanlık alanda 79 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Oruçbey Köyü'ndeki ormanlık bölgede Hint keneviri yetiştirildiği bilgisiyle harekete geçti. Yapılan operasyonda ormanlık alana ekili 79 kök hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirleri yakarak imha eden jandarma ekipleri, bunların kim ya da kimler tarafından ekildiğinin tespiti için çalışma başlattı.

Haber:İbrahim EMÜL - OSMANİYE'

Bugün 16:50 TSİ - Osmaniye 36 Okunma

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