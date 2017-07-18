Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilere sertifika

Yurt Dışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu Başkanlığı bünyesinde İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Aydın TÖMER) 2016-2017 öğretim yılı mezuniyet töreni yapıldı. Osmaniye Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Türkçe eğitimlerini başarıyla tamamlayan Suriyeli 18 öğrenciye C1 sertifikaları verildi. Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Suriyeli misafir öğrencilerin Türkçe öğrenmelerinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.Türkçenin kuralına göre öğrenilmesi yönünde seslenişlerinin olduğunu belirten Balcı, "Misafirlerimize her zaman dilimizin Türkçe olduğunu, kuralına göre öğrenmeleri yönünde tavsiyelerimiz oldu. Burada öğrenim görerek Türkçemizi öğrenen kardeşlerimiz şanlılar. İnşallah hayatlarının bundan sonraki bölümlerinde mutlaka bir işe yarayacağını düşünüyorum. Bunların kıymetini bilsinler. Sonuçta bir yabancı ülkede, bir yabancı idille öğrenim yapma fırsatı buldular. Memleketimiz böyle bir imkan sağladı, bunu iyi değerlendirmelerini arzuluyoruz. Ülkelerine gitseler veya başka bir ülkeye gitseler de bu sertifika çok işlerine yarayacaktır." şeklinde konuştu. TÖMER öğretmeni Zahide Seydioğlulları, program dahilinde Suriyeli öğrencilere 9 ay Türkçe eğitimi verildiğini belirtti. Başarılı öğrencilerin sertifika almaya hak kazandığını kaydeden Seydioğlulları, "Osmaniye'de Suriyeli öğrencilere TÖMER ileri düzey Türkçe kursumuzu başarıyla tamamlayanlara sertifika verildi. 9 ay boyunca eğitim alan öğrenciler A1, A2, B1, B2 turlarını başarıyla tamamlayarak C1 sertifikalarını almaya hak kazandılar. Buradaki amacımız; Türkçemizi yabancı öğrencilere ve özellikle de Suriyeli öğrenicilere ileri düzeyde öretmektir. Bu sertifikayı alan öğrencilerimiz, buradaki üniversite yaşamlarını sürdürebilecekler. Öğrencilerimiz arasında çeşitli illerde bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği gibi farklı illerde üniversite kazanan öğrencilerimiz var. Türkçe eğitimleri sayesinde üniversitede daha başarılı olacaklarına inanıyorum." dedi.Suriyeli öğrenci Mustafa Musullu, Türkçe öğrenmenin eğitimlerine katkıda bulunduğunu, Türkiye’de çok güzel bilgiler edindiğini kaydetti. Eğitimi kendilerine sunan Türkiye Devletine teşekkür ettiğini kaydeden Musullu, "TÖMER sayesinde sadece Türk dilini değil, Türk kültürünü, Türk insanının iyimserliğini, Müslümanlara karşı nasıl davranıldığını gördük. Türkçe eğitimini başarıyla tamamladım için mutluyum. Bu eğitim benim ileride üniversite hayatımda da büyük katkı sağlayacaktır." dedi. Öğrenci Ravan Bekdaş da Suriye’de savaş sebebiyle insanların Türkiye’ye sığınmak zorunda kaldığını Türkiye'nin de sığınmacılara kapısını açtığını belirterek, Türk devletine ve vatandaşlarına teşekkür etti. Bekdaş, "Burada, Türkçe eğitimimizi başarıyla tamamlayarak sertifikamızı aldık. Bir Türkmen olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu imkanı bizlere sağlayan yetkililerimize teşekkür ediyorum." dedi. Etkinlikte Kuran-ı Kerim ve ilahi okundu, Suriye’de yaşanan olayları anlatan slayt gösterisi sunuldu. Suriyeli öğrencilere sertifikaları, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, AK Parti İl Başkanı Hamza Tor ve öğrenci velileri tarafından verildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE