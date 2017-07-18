Milletvekili Durmuşoğlu'ndan İŞKUR'a ziyaret

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelik ana teması ile yapılan ziyarette, Milletvekili Durmuşoğlu, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Müsteşar Yardımcısı Osman Arıkan Nacar, Daire Başkanı Furkan Yıldız, İş Müfettişi Mustafa Tanrısever ve beraberindeki heyet, İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak,İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyun, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mücahit Çelik ve İŞKUR Şube Müdürü Deniz Aydın tarafından karşılandı. İŞKUR İl Müdürü Altunkaynak'ın makamına geçen Milletvekili Durmuşoğlu ve beraberindeki heyet, çalışmalar ve kurum faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca Milletvekili Durmuşoğlu ve beraberindeki heyet tarafından, Organize Sanayi Bölgesi'nde ve Kadirli'de bulunan, ağır ve tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren bazı firmalar bilgilendirme amaçlı ziyaret edilip, çalışma mevzuatı ile ilgili temel bilgiler, çalışanların hak ve sorumlulukları, iş kazaları ve meslek hastalıkları, ilkyardım ve iş sağlığı ve güvenliği teknik konuları hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.