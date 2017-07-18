Şehit ailesinden Başkan Kara'ya ziyaret

15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan Özel Harekât Polis Memuru Mehmet Karacatilki'nin babası Hamza ve annesi Nuriye Karacatilki, Belediye Başkanı Kadir Kara'yı makamında ziyaret etti.Şehit ailesinin ziyaretiyle ilgili duygularını ifade eden Başkan Kara, "Rabbim şehitlerimizin şefaatine mazhar eylesin inşallah. Bu millete oynanan büyük bir oyundu. Bu büyük oyunu durdurmak için bu millet bütün inananlarıyla inançlı insanlarıyla mücadele etti karşı koydu. Çok şükür ki elhamdülillah bu kötü niyetli, ruhlarını, inançlarını ve imanlarını başkalarına kiraya veren veya satan insanlar başarılı olamadılar hiçbir zaman olamayacaklar. Allah’ın izni ve inayetiyle biz herzaman için her türlü hileye karşı millet olarak güçlü ve ayakta kaldık. O yüzden bizim böyle evlatlarımız, sizin böyle evlatlarınız olduğu sürece bizim asla sırtımızı hiçkimse, hiçbir ülke hiçbir güruh yere getiremez. Bu ülkenin bekası için mücadele eden şehidimiz Mehmet Karacatilki ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.Evli ve iki çocuk sahibi olan Şehit Mehmet Karacatilki'nin anne ve babası Başkan Kara'ya, en zor zamanlarında yanlarında olup kendilerine her konuda destek olduğu için teşekkür ettiler.