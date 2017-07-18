Osmaniye Ülkü Ocakları Yönetimi Belediye Başkanı Kadir Kara’yı Ziyaret Etti

Geçtiğimiz günlerde Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Olcay Kılavuz’un takdirleri ile Osmaniye İl Başkanı olarak Atanan Hasan Şahin Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Kadir Kara’yı makamında ziyaret etti.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ziyarette; “Yeni görevinizi Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbim oluşturduğunuz yönetimle birlikte Osmaniye’ye ve ülkemize en güzel hizmetler etmeyi nasip etsin inşallah. Ziyaretinizden dolayı şahsınıza ve değerli yönetiminize çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Hasan Şahin Ceylan; “Oluşturduğumuz yeni yönetimimizle birlikte sayın Genel Başkanımız Olcay Kılavuz’un takdirleriyle verilen bu görevde Osmaniyemize ve ülkemize en güzel hizmetleri yapmaya gayret edeceğiz. Rabbim sizlerle birlikte Osmaniye için memleketimiz için güzel hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah.” İfadelerini kullandı.