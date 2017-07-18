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Bugün 17:06 TSİ- Osmaniye

Radyo 80 Ailesinden Başkan Kadir Kara’ya Demokrasi Nöbetleri Tablosu

Osmaniye’de yayın hayatını sürdüren Radyo80 ailesi tarafından Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’ya 15 Temmuz anısına anlamlı bir tablo hediye edildi.

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15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü etkinlikleri kapsamında Park 328 Alışveriş Merkezinde Radyo 80 ve Anadolu Ajansı'nın işbirliğinde "15 Temmuz Darbe Girişimi, Türkiye'nin Demokrasi Zaferi ve Milli İradenin Yükselişi" isimli fotoğraf sergisi kapsamında hazırlanan Demokrasi Nöbetleri hatırası olan tabloyuRadyo80Yönetim Kurulu BaşkanıŞükrü Tozluklu, Radyo Programcısı Hakkı Yılmaz ve İlahi sanatçısı ve Radyo Programcısı Muharrem Şanaral takdim etti.

Ülkenin sıkıntılı süreçten geçtiğini ve bu süreçte birlik beraberlik içinde tek vücut olmanın önemine vurgu yapan Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “Böyle anlamlı ve güzel bir tablonun oluşturulmasında Radyo80 ailesine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah birdaha böyle olayları aziz milletimize ve ülkemize yaşatmasın. Tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyorum.” Dedi.

15 Temmuz Darbe girişimine Osmaniye’nin çok güçlü bir tepki verdiğine vurgu yapan Radyo 80 Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Tozluklu; “15 Temmuz’da ihanete geçit vermeyen Yiğit Osmaniyelilerin onurlu ve dik duruşu ile gurur duyduk. Şanlı tarihimize en büyük ihanet olarak geçen bu kalkışmayı ve milletimizin şanlı direnişini asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Sayın başkanım size kalkışmanın ilk anlarından itibaren darbeye karşı dik duruşunuz ve kesin tavrınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tüm Şehitlerimize ve Gazilerimize saygıyla.” dedi.

Bugün 17:06 TSİ - Osmaniye 5 Okunma

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