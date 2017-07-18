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Bugün 17:09 TSİ- Osmaniye

Vali Coşkun, Chp Osmaniye İl Başkanı Ve İl Teşkilatını Makamında Kabul Etti

Vali Ömer Faruk Coşkun, CHP Osmaniye İl Başkanı Nedim Ünlü ve İl Teşkilatını makamında kabul etti.

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CHP Osmaniye İl Başkanı Nedim Ünlü, Vali Coşkun’a “ilimizde hoş geldiniz” diyerek, CHP İl Teşkilatı adına görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ömer Faruk Coşkun ise nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür ederek, CHP Osmaniye İl Teşkilatına çalışmalarında başarılar diledi.

Bugün 17:09 TSİ - Osmaniye 6 Okunma

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