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Bugün 14:24 TSİ- Osmaniye

Engelli Kardeşlerimizden Anlamlı Ziyaretler

Vali Celalettin Cerrah Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Personel ve Engelli kardeşlerimizden anlamlı ziyaret.

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Osmaniye Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Bağlı Vali Celalettin Cerrah Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Personel ve Engelli kardeşlerimizden anlamlı ziyaret.

15 Temmuz da Osmaniye Valisi Ömer Faruk ÇOŞKUN’ un Osmaniye Merkeze Bağlı Kırmacılı Köyünde açılışını yaptığı Şehitler ve Gaziler Ocağını ziyaret ettiler. ÇOŞKUN Ailesinin; 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında canlarını feda eden Şehitlerimizin ve terör şehitlerimizin fotoğraflarıyla donattıkları bu evde yapılan anlamlı ziyarette duygu dolu anlar yaşandı. Vali Celalettin Cerrah Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hakan UŞMA; ‘’ Şehit olana “Şehit” denmesinin sebebi şudur: Şehidin cennetlik olduğuna, Rabbinin huzurunda yaşadığına ve ölümü sırasında meleklerin hazır bulunmasına şahitlik edilmesinden dolayıdır. Bu sebepledir ki, Şehitlik ahirette peygamberlikten sonra en yüce makamdır. Bizlerde bu kişilerin yaptıklarını asla UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ’’ dedi. Daha sonra aynı köyde yaşamış, 11 Temmuz 2016 yılında Şanlıurfa'da otobüs terminalinde şüphelendikleri kişilere kimlik soran, polislerimize silahla ateş açılması sonucu çıkan çatışmada Şehit edilen Polis Memuru Mehmet Ünal’ının Baba Ocağına gelerek baba Süleyman ve Anne Zeynep Ünaldı'ya başsağlığı dilediler. Okunan dualar sonrasında Şehit Evinden ayrıldılar.

Bugün 14:24 TSİ - Osmaniye 47 Okunma

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