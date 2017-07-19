Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Başvuruları Devam Ediyor

Son Tarih 18 AĞUSTOS Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Başvuruları Başladı. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda tüm Türk Coğrafyasından katılım var. Yakutkistandan Gagavuzyaya tüm Türk Dünyası Belgeselcilerinin büyük bir bölümü 2016 yılında yapılan Türk Dünyası Belgesel Film Festivaline yapımlarını göndermiş Zeytinburnunda yapılan galaya ve gösterimlere katılmış festivalin Türkiye dışındaki ayakları olan Azerbaycan Kazakistan KKTC ve Kırgızistan gösterilerinde belgeselleri izleyicisi ile buluşmuş belgesel atölyeleri kurulmuş belgesel söyleşileri yapılmış 5 Ülke 7 Şehirde yapılan etkinliklere toplamda 25 binin üzerinde belgesel dostu katılmıştı. Bu yıl festival düzenleme kurulu son başvurularını 18 Ağustos 2017 tarihinde kabul edeceğini açıklamasına rağmen Temmuzun ikinci haftası itibariyle Türk Coğrafyasının farklı Devlet Özerk Devlet ve Bölgelerinden 40a yakın yapım Festival İstanbul Ofisine postalandı. Hocağulu Narlıyev Dr. Zeynel Koç Doç. Dr. Abdülhamit Avşar Uluslararası Müslüman Filmleri Festivali Direktörü Albina Nafigova Setem ve Sanatsal Etkinlikler Komiyon Başkanı Mehmet Güleryüz Belgesel Yapımcı ve Sunucusu Ahmet Yeşiltepe gibi etkin isimlerin jurisinde bulunduğu festivalin finalistleri son başvurunların hemen ardından 2017 Ağustos sonunda açıklanacak. T.C Başbakanlık Tanıtma Fonu T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü TDBB ve TRTnin katkılarıyla Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından organize edilen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali bu yıl 27 Eylülde İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Üniversite Kongre Merkezinde 3 gün boyunca yapılacak etkinlikler arasında iki ayrı salonda gün boyu gösterimlerin yapılacak olmasının yanısıra Türk Dünyası Belgesel-Sinema Üreticileri Şurası Türk Dünyası İletişim Toplulukları Buluşması ve Türk Dünyası Film Afişleri Sergiside düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Festival Atölyeleri kurulacak Festival Söyleşileri gerçekleştirilecek. 18 Ağustos 2017 tarihine kadarturkbelgesel.com [http://turkbelgesel.com/]adresinden de başvuru kabul eden

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Türk Dünyası Belgesel Film Festivali - turkbelgesel.com [http://turkbelgesel.com/] turkbelgesel.com Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından organize edilen bir etkinliktir.

Festivalin galası ise seçkin davetlilerin katılımıyla 30 Eylülde İstanbul Üniversitesi Cemal Bilsel Konferans Salonunda yapılacak. Gala sonrası Festival sırasıyla Niğde Lefkoşa Bakü Almatı Bişkek Üsküpe taşınacak.