Osmaniye'de 428 projenin 141'i bitirildi

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yatırım programında bulunan 428 projenin 141'inin bitirildiğini, 101'nin yapımına devam edildiğini, ve 22’sinin ise ihale aşamasında olduğunu söyledi. İl Koordinasyon Kurulu’nun 2017 Yılı 3. Dönem Toplantısı yapıldı.Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı SalonundaVali Ömer Faruk Coşkun Başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Kadir Kara, Vali Yardımcısı Muammer Balcı,İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluşları Bölge ve İl Müdürleri katıldı.Toplantının başında konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, ilimizde 2017 yılı 3. Dönem itibariyle toplam 428 proje üzerinde çalışıldığını ifade ederek, “Bu projelerin toplam bedeli 1 Milyar 638 Milyon 479 Bin TL olup, 2017 yılında bu projelere ayrılan ödenek miktarı 347 Milyon 721 Bin TL’dir. 2017 yılı dönem sonu itibariyle bu ödenekten 137 Milyon 777 Bin TL harcama yapılarak yüzde 39,6 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır." diye konuştu.Projelerinden 164’ünün yapımına henüz başlanmadığını söyleyen Vali Coşkun, sözlerinin devamında il genelinde gerçekleştirilen yatırımların sektörel dağılımı konusunda da bilgi verdi. Vali Ömer Faruk Coşkun, "İl genelinde gerçekleştirilen yatırımlara sektörelbazda baktığımızda dönem içerisinde en büyük harcamaların yüzde 51,9’luk payla ulaştırma, yüzde 19,6’lık payla eğitim ve yüzde 16,2’lik payla tarım sektöründe olduğunu görüyoruz." dedi.Toplantının devamında; DSİ 6. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, İlbank A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, TCDD 6. Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ 18. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüğü, MTA Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İl Özel İdaresi yetkilileri biten ve devam etmekte olan projeleri hakkında bilgi vererek, kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar.Toplantının son bölümünde, katılım ve katkıları nedeniyle herkese teşekkür edenVali Ömer Faruk Coşkun, “Toplantının ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Temenni ediyorum ki bir sonraki toplantımızda, üzerinde çalışılan projelerimizin tamamlanmış olduğunu, bu toplantıda dile getirilmiş olan sorunların büyük oranda çözümlenmiş olduğunu görürüz. Bu tür toplantıların netice alınan toplantılar olması yönünde gayretimizin olması lazım. Özellikle yatırımcı kuruluşların burada ifade edilen sorunları çözümlemesi yönünde çaba göstermesi gerekli. Aksi takdirde yaptığımız bu toplantıların bir anlamı olmaz." dedi. Toplantı, Vali Coşkun’un kapanış konuşması ile sona erdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE