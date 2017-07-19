Başak Gazetesi
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Bugün 15:53 TSİ- Osmaniye

Vali Coşkun, Kadirli Osb Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerini Makamında Kabul Etti

Vali Ömer Faruk Coşkun, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Tatlı ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında kabul etti.

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Kadirli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tatlı, Vali Coşkun’a görevinde başarılar dileyerek, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verdi.

Konukları ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Bugün 15:53 TSİ - Osmaniye 41 Okunma

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