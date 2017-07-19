Vali Coşkun, Kadirli Osb Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerini Makamında Kabul Etti

Kadirli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tatlı, Vali Coşkun’a görevinde başarılar dileyerek, Kadirli Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verdi.

Konukları ile bir süre sohbet eden Vali Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.