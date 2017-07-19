Bakan Özlü Osmaniye'ye geliyor

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 temmuz günü Osmaniye'de olacak Bakan Özlü, ilk önce saat 10.15'de Osmaniye Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik Tesisleri gezip sunum aldıktan sonra sırasıyla, Yassı Çelik Üretim, ERW, Ar-Ge Merkezi ve Tosyalı & Toyo Çelik Anonim şirketini ziyaret edecek. Öğle yemeğinin ardından ise Bakan Özlü, Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi Temel Atma Törenine katılacak. Arından Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü de ziyaret edecek olan Bakan Özlü, Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı, Valilik ve Ak Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından kentten ayrılacak.