Başak Gazetesi
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Bugün 15:58 TSİ- Osmaniye

Köylünün 35 yıllık köprü özlemi sona eriyor

Osmaniye merkeze bağlı Dereobası Köyü'nde, 35 yıl önceki sel felaketinde yıkılan köprünün yerine yenisi için inşaat çalışmalarına başlandı.

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İl merkezine yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan köprü şantiyesinde bir araya gelen vatandanlar, kendi aralarında topladıkları parayla alınan kurbanı dualar eşliliğinde kestiler. 76 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğinde 4 ayak üzerine kurulacak olan köprünün yaklaşık 8 hafta sonra tamamlanacağı kaydedildi. Belediye Başkanı Kadir Kara, köprünün Dereobası Köyüne hayırlı ve uğurlu olmasısın dileyerek, "Osmaniye Valiliğimiz, il özel idaremiz bu konuda gerekli duyarlılığı gösterdiler. Çocuklarımız ve vatandaşlarımız bu köprü olmadan önce büyük sıkıntılar çektiler. Osmaniye'miz için hayati derecede önemli bir köprü. Hayırlısı ile biran önce bitirilip kullanıma açılır. Emeği geçen herkese tüm hemşerilerim adına teşekkür ediyorum." dedi. Derebası Köyü Muhtarı Davut Yaşar ise 1979 yılında yapılan ve aşırı sel suları nedeniyle 1982 de yıkılan köprünün yerine yenisinin yapılması için bugüne kadar özlem çektiklerini belirtti. Muhtar Davut Yaşar, Osmaniye Valiliği ve Milletvekilleri başta olmak üzere köprü yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

KÖPRÜ HER TÜRLÜ SELE DAYANIKLI OLACAK.

Köprünün teknik özellikleri hakkında bilgi veren İnşaat Formeni Eren Kurt, köprü uzunluğunun 76, en uzunluğunun ise 14 metre olacağını belirterek, "Köprü üzerinde ikişer metre kaldırımlar ve 5 gidiş 5 metre geliş olacak şekilde de 10 metre yolumuz olacak. Köprümüzün zeminden sudan akar kot yüksekliği 11 metredir. Yıkılan köprünün sel ile yıkılıp gittiğini biliyoruz. Bu köprü fore kazıklı olduğu için çok sağlam ve gelecek olan her türlü sele karşı dayanıklı olacaktır. Bir problem yaşanmayacaktır. Köprü inşaatımızı yaptığımız hesaplamalara göre eylül'ün ikinci haftasında teslim etmiş olacağız." diye konuştu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 15:58 TSİ - Osmaniye 66 Okunma

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