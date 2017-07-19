Hasanbeyli'de ilk nohut hasadı

Hasanbeyli Kaymakamı Müfit Gültekin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, Hasanbeyli Garnizon Komutanı Üsteğmen Nihat Akşen, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Abdullah Çil, Kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çiftçilerin katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Ardından Hasanbeyli İlçesi Çolaklı Köyü Nohut üreticisi Adem Sönmez konuşma yaparak, çocukluğundan bu yana nohut yetiştirdiklerini, bu proje çerçevesinde ilk defa kışlık nohut ekimi yaptıklarını ve çok yüksek verim beklediklerini, bundan sonraki yıllarda da kışlık olarak ekmeye devam edeceklerini, emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr.Abdullah Çil ise Türkiye'deki nohut ve baklagil yetiştiriciliği hakkında bilgi vererek ekim nöbetine önem verilmesi gerektiğini belirtti. Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam da ülkede baklagil yetiştiriciliğinin durumu, dünya içindeki payı ve Osmaniye'de uygulanan “Nohut Eken Sağlık Biçer” Yayım Projesinin ayrıntıları hakkında bilgi verdi. Yapılan konuşmaların ardından Nohut ve Mercimek Yetiştiriciliği kursunda eğitim görerek belge almaya hak kazanan 10 kişiye Hasanbeyli Kaymakamı Müfit Gültekin tarafından belgeleri verildi. Ardından proje kapsamında denemesi yapılan 'Seçkin', 'Hasanbey' ve 'Çağatay' nohut çeşitlerinin ekili olduğu alanda projenin her aşamasında teknik destek sağlayan Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Doç. Dr. Dürdane Mart ve Hasanbeyli İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Veyis Tuncer tarafından projenin aşamaları hakkında bilgi verildi. Hasadın ardından konuklara sıkma, ayran ve haşlanmış nohut ikram edildi. Ayrıca yetiştiricilere proje çerçevesinde basımı yapılan nohut yetiştiriciliği lifleti dağıtıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/HASANBEYLİ (Osmaniye)