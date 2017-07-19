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Bugün 16:06 TSİ- Osmaniye

15 Temmuz’da 15 Saat Özel Yayın

Osmaniye’de yayın yapan Radyo 80, “15 Temmuz’da 15 Saat Özel Yayın” gerçekleştirdi.

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Hain darbe girişiminin yıl dönümünde Cumhuriyet Meydanına mobil stüdyo kuran Radyo 80, Demokrasi Nöbetlerine katılan vatandaşlara mikrofon uzattı.

15 saat özel yayınla ilgili bilgi veren Radyo 80 Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Yılmaz, 15 Temmuz’un sene-i devriyesi dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz yayınlar toplumda büyük kabul gördü dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Osmaniye’de başlayan Demokrasi Nöbetlerine binlerce kişinin katıldığını hatırlatan Yılmaz, “Vatanı, devleti ve bayrağı için şehit düşen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnet, onurumuz olan Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

15-16 Temmuz tarihlerinde Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen özel yayınlara bürokratlar, siyasetçiler, işadamları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Bugün 16:06 TSİ - Osmaniye 36 Okunma

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