Başak Gazetesi
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Bugün 16:09 TSİ- Osmaniye

Karacaoğlan’a Anıt Mezar ve yol beklentisi

Düziçi merkezine 30 km uzaklıkta olan ve ulaşım yönünden sıkıntı yaşayan Yenifarsak köyü ve Çatak köyünün Hoğdu mahallesi sakinleri 6 kmlik stabilize yolu asfaltlanmasını bekliyor.

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Merhum Ünlü Halk Ozanı KARACAOĞLANın mezarının bulunduğu Çatak köyü Hoğdu mahallesine ulaşımda özellikle ilçe dışından çok sayıda ziyaretçi geldiğini belirten vatandaşlardan BEKIR İDIN 51 ve BEKIR TAVUT 59 Çatak köyünden sonra Yeni Farsak ve köyü ile Hoğdu mahallesinin 6 kmlik yolu toprak yol. Buraya karacaoğlanın mezarını merak edip gelenler yola hayret ediyor. Koskoca bir ünlü ozanın mezarının bulunduğu yol böyle mi olur. Üstelik mezarı bakımsız. Bu mezar anıt haline dönüştürülmeli ve burada ozana ait kitaplar bulundurulmalıdır. Kitap okuma odası olmalıdır. Osmaniye ve milletvekilleri Karacaoğlana ve on a ulaşımı sağlayan bu yola neden sahip çıkmıyorlar anlaşılır gibi değil. diye konuştular.

Köy sakinleri söz konusu soruna sahip çıkılması için Düziçi Kaymakamlığı Osmaniye Valiliği ile AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve Suat Önaldan ilgi beklediklerini söylediler.

Haber: Süleyman Güzel/Düziçi

Bugün 16:09 TSİ - Osmaniye 136 Okunma

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