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Bugün 16:12 TSİ- Osmaniye

OGC Yönetiminden Savaş Çapar’a Ziyaret

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanı Kadir Kara’nın yakın koruması Savaş Çapar’a ‘Geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde görev sonunda gittiği evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Savaş Çapar, ayaklarına aldığı kurşun isabetleri ile yaralanmış ve kaldırıldığı Yenihayat Hastanesi’nde tedavialtına alınmıştı. Hastanedeki tedavisinin ardından evinde istirahat eden ve tedavisine burada devam eden Savaş Çapar’a; OGC Başkanı İsrafil Avcı ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Bardak, Mehmet Çakmak, Murat Boz, İbrahim Emül ve Ali Celal Kaymak ‘Geçmiş olsun’ ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarete OGC eski başkanı Gökhan Erkmen de katıldı.
Ziyarette tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten OGC Başkanı İsrafil Avcı, “Sana yapılan saldırı Osmaniye Belediyesi’ne ve Osmaniyelilere yapılmış bir saldırıdır. Dolayısıyla böyle menfur bir saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Tek tesellimiz hayati tehlikenin olmayışıdır. Allah şifa versin. Sana ve ailene tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İnşallah en kısa zamanda yine görevine dönersin” dedi.
Ziyaretten dolayı OGC Başkanı Avcı ve yönetimine ve Gökhan Erkmen başkana teşekkürlerini sunan Savaş Çapar, “Biz bugüne kadar doğru bildiğimiz yoldan ayrılmadık. Kimseyle bir alıp veremediğimiz olmadı. Canı veren de alacak olan da Allah’tır. Biz böyle gördük ve böyle bildik. Saldırıyı yapanlar elbette adalete hesap verecektir. Ben ayrıca benim tedavim ile ilgilenen Yenihayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Taşçı ve hastane ekibine de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bugün 16:12 TSİ - Osmaniye 82 Okunma

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