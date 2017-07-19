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Bugün 17:21 TSİ- Osmaniye

Karaçay'a serinlemek için giren genç boğuldu

Osmaniye'de Karaçay Deresine serinlemek için giren 17 yaşındaki Muhammet Görmüş boğularak can verdi.

Çürüktaş mevkii olarak bilinen yerde piknik yapan vatandaşlar, suda hareketsiz şekilde duran bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Servis Çağrı Merkezi ile polise bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü tespit edilen kişinin Muhammet Görmüş olduğu belirlendi. Gencin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:21 TSİ - Osmaniye 558 Okunma

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