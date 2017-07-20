Arıcılara alet ekipman desteği verilecek

Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Sağlam, arıcılıkla uğraşan çiftçilerin alacakları alet ve ekipmanlara yüzde 60 oranında hibe desteği vereceğini söyledi. Müdür Sağlam, Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ve bu karara dayalı olarak arıcılık yatırımlarının destekleneceği 34 İl arasına Osmaniye'nin de yer aldığını kaydetti. Sağlam, bu destekleme modelinde arıcıların bal süzme makinesi, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı barakası ve bal sağım çadırı malzemeleri alımına yüzde 60 hibe desteği verileceğini ifade etti. Desteklemelerden faydalanmak isteyenler için 19 temmuz günü müracaatların başladığını belirten Sağlam şöyle devam etti: "Bu kapsamda ilimizdeki arıcılarımıza alet-ekipman ve boş kovan alımı için yüzde 60 oranında 5 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanacaktır. Başvurular 19 Temmuz 2017 Çarşamba günü başlayacak olup 30 gün devam edecektir. Proje müracaat süresince başvuru yapmak isteyen üreticilerimizin İl Müdürlüğümüze şahsen başvuru dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgi İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzden alınabilecektir.Uygulanacak olan bu desteklemenin tüm arıcılarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor bereketli ürünler diliyoruz."