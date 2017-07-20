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Bugün 14:23 TSİ- Osmaniye

Uyuşturucu satıcısı çocuk parkında yakalandı

Osmaniye Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde deki bir çocuk parkında, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 42 yaşındaki Ö.Ö. tutuklandı.

Beldedeki İsmet Kılıç Çocuk Parkında uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı alan jandarma ekiplerince, şüpheli Ö.Ö. yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında ise üzerinde alüminyum folyo kağıda sarılı vaziyette 3,38 gram kubar esrar, 0,30 gram toz esrar ve 6,47 gram eroin maddesi bulundu. Olayla ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgisi doğrultusunda göz altına alınan Ö.Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bugün 14:23 TSİ - Osmaniye 274 Okunma

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