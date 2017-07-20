Uyuşturucu satıcısı çocuk parkında yakalandı

Beldedeki İsmet Kılıç Çocuk Parkında uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı alan jandarma ekiplerince, şüpheli Ö.Ö. yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında ise üzerinde alüminyum folyo kağıda sarılı vaziyette 3,38 gram kubar esrar, 0,30 gram toz esrar ve 6,47 gram eroin maddesi bulundu. Olayla ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgisi doğrultusunda göz altına alınan Ö.Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.