MHP’li Ersoy: Karşıt Görüşlüler Değil Teröristler İle Vatan Millet Sevdalısı Türk Milliyetçileri Diyeceksiniz!

Ersoy konuşmasında adalet ve hukuk kavramlarına değindi. Hukuk adalet kanun vicdan birbirini tamamlayan unsurlardır diyen Ersoy hukuk alanında alınan kararların bazen vicdanlarda yer bulmadığına ve bu nedenle de adaletli olmadığına değindi.

Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Ege Üniversitesi başkanı şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu 20 Şubat 2015 tarihinde öğrenim gördüğü üniversite kampüsü içerisinde saldırıya uğramış ve kurtarılamamıştı. Ülkücü camiada derin bir üzüntüye sebebiyet veren olay ile ilgili olarak devam eden uzun mahkeme süreci dün itibariyle sonuçlanmış ve katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbete mahkûm edilmişti. Söz konusu olayı hatırlatan Ersoy üniversitelerin terör sempatizanı gruplardan bir an önce temizlenmesi gerektiğini belirterek Ülkücü camiada uzun süren adalet bekleyişinin sonucunda çıkan kararın bir nebze olsun vicdanlardaki acıyı hafiflettiğini bu nedenle kamu vicdanında adaletin hızlı tecelli etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Terör sempatizanlarının en insani hak olan eğitim hakkından yararlanmaya çalışan vatan ve millet sevdalısı gençlere saldırılarının medyada karşıt görüşlü öğrenciler olarak verilmesini eleştiren Ersoy devletin mahkemesi kararını vermiş sanığın terörist olduğunu ilan etmiştir diyerek artık benzer haberlerin Karşıt Görüşlü öğrenciler yerine Teröristler ile Vatan Millet Sevdalısı Türk Milliyetçileri olarak verilmesi gerektiğini söyledi.

Ersoy teröristler tarafından kaçırılıp birkaç gün sonra Munzur Çayında öldürülmüş olarak bulunan şehit öğretmen Necmettin Yılmazı hatırlatarak Munzur Çayını şehit öğretmenin kanıyla sulayan hainlere haktır hukuktur diyerek yaşam hakkı mı tanınacak diye sordu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi olarak çeşitli insan hakkı ihlallerinin dillendirilmesi sonucunda komisyonun hemen ilgili alanlara inceleme gezisi yaptığını belirten Ersoy komisyona getirdiği önerisinin kabul edilmesiyle GATA ve Bilkentteki rehabilitasyon merkezlerinde gazilerle bir araya geldiklerini bu konuda sözde insan hakları savunucularının bir cümle etmediklerini fakat komisyon olarak şehit yakınları ve gaziler için ellerinden geleni yapacaklarını yeni çalışmalar içerisinde olduklarını söyledi.

15 Temmuz Darbe Girişimi gecesi mecliste olan milletvekillerinden birisi olarak meclisi bombalayan milli iradenin tepesine bomba atan Gölbaşı Özel Harekât polislerinin üzerine bomba atan sadece bir yerde 49 özel harekâtçımızı şehit eden pilotun hukuksal olarak alacağı en ağır cezanın bile vicdanları rahatlatmayacağını söyledi.

Bu nedenle hukuk ve adalet kavramlarının aynı anlamı taşımadığını belirten Ersoy yüzlerce vatan evladını şehit edenlerin onlara yardım ve yataklık yapanların İngilizce Kahraman yazılı tişörtlerle şov yapmalarına milletle dalga geçmelerine seyirci kalınmaması gerektiğini terör suçlularının cezaları konusunda kamu vicdanının da hesaba katılması gerektiğini vurguladı.

Kamu vicdanında adalet duygusunun sarsılmasının toplumsal düzenin sarsılmasına sebebiyet vereceğini söyleyen Ersoy terör suçluları hakkında bir an önce ivedilikle kararlar alınması gerektiğini belirterek sözlerini sonlandırdı.