Aile ve Sosyal Politikalardan Eğitim

Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından "Koruyucu Aile, Aile İçi İletişim, Teknoloji Bağımlılığı, Öfke Kontrolü, Evlilik Öncesi Eğitim ve Kurum Tanıtımı" konulu eğitim verildi.



Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Eğitim Birimi Personellerince Aile Eğitim Programı (AEP) Kapsamında Toprakkale Şehit İbrahim Etiz Anadolu Lisesi toplantı salonunda kamu kurum ve kuruluşlarda çalışanlara ve eğitime katılan vatandaşlarımıza “Teknoloji Bağımlılığı, Öfke Kontrolü, Evlilik Öncesi Eğitim ve Kurum Tanıtımı”konulu eğitim programı düzenlenmiştir.



Eğitim Birimi Personellerinden Sosyolog Kübra Akkaş,Teknoloji Bağımlılığı hakkında eğitim vererek “Ailede çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin uzun saatler meşgul olduğu cep telefonu, tablet, televizyon, elektronik oyunlar çağımızın kaçınılmaz zorunlulukları gibi gözükse de yarattığı bağımlılıkla birlikte birçok sorunu beraberinde getiriyor. Bu noktada teknolojinin doğru kullanımının insanlara anlatılması gerektiği, teknolojik ürünlerin ve internetin sağlıklı kullanımının nasıl olması gerektiği önem kazanıyor.” Açıklamalarda bulunurken Aile İçi İletişim hakkında, “ Ailede huzur ve mutluluk içerisinde sağlam, güçlü, işlevsel, uyumlu bir birlikteliğinin sağlanabilmesi ve sorun çözmede bireylere farklı bakış açılarının kazandırılması ve bunların hayata geçirilmesi için aile bireyleriyle gerekli bilgi paylaşımı yapılmıştır.” dedi.

Ayrıca Öfke Kontrolü hakkında da, “Öfkeyi kontrol etmenin amacı, insanın bu duygusunu saldırgan davranışlara dönüştürmeden, kendisine ve çevresine zarar vermeden doğru olarak ifade etme becerisini kazanabilmesidir. Peki, bu kontrolü sağlamak kolay mıdır? Yetersizlik, acizlik, kıskançlık, korku, endişe, yalnızlık, itilmişlik ve de anlaşılamamak öfkeyi ortaya çıkaran duygulardır. Öfkenin kaynağı olan bu duyguları paylaşabildiğiniz, anlayabildiğiniz ve doyurabildiğinizde aktarımı da daha olumlu olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Sosyolog Sultan Canöz, Koruyucu Aile hakkında eğitim vererek “Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişebilmesinin en iyi yolu; öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında sıcak aile ortamından mahrum kalmadan topluma kaynaşmalarıdır. Koruyucu aile tanıtım eğitimimiz dâhilinde; koruyucu ailelik nedir, kimler koruyucu aile olabilir, koruyucu aile olmanın öz ailesi tarafından sahiplenilmeyen çocuklar için ne kadar önemli olduğu konularında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.” Açıklanama bulunurken İl Müdürlüğümüzün tanıtımı hakkında da “Bakanlığın İlimizdeki temsilcisi olan Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarımızın toplumda dezavantajlı olan kesimlere danışma, yönlendirme, koruma, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri ile birlikte sosyal yardım hizmetleri yanı sıra koruyucu ve önleyici hizmetlerde verilmektedir.” Şeklinde ifalerini kullandı.

Öğretmen Ayça Uçar Demir ise Evlilik Öncesi hakkında eğitim vererek, “Evlilikte mutluluk şans değildir, her alanda olduğu gibi evlilikte de çaba mutluluğu getirir. Bireyler evlenmeden önce kendilerini tanımalıdır; Ben kimim? Zayıf ve güçlü taraflarım neler? Korkularım hayallerim var mı? Sorunlarını kendilerine sormalıdır. Daha sonra nasıl birini istediğini kendine sorup, adayın geçmişine, ailesi ve çevresiyle ilişkilerine bakarak dahası direk gözlemleyerek aklı ve mantığı ön plana alıp seçimlerini yapmalıdırlar.” Dedi.

Eğitim programı, eğitimekatılan kamu kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ve vatandaşlarımız ileEğitim Birimi Personelleri arasında karşılıklı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.