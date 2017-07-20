Toprakkale Belediyesine Yeni Çöp Araçları

Yapılan açıklamada Katı Atık Bertaraf Birliği tarafından belediye araç filosuna yeni çöp toplam aracı kazandırıldığı ve ilçe halkının hizmetinde kullanılmaya başlandığı bildirildi. Ayrıca Temmuz ayı itibari ile ambalaj atıkları ve cam atıkları için ilçe genelinde ayrıştırma kutuları ve bu atıkların toplanması için aracın hizmete girdiği bildirildi. Hızla gelişen ilçenin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni ekipman alımları için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı İbrahim Demirci şu ifadeleri kullandı;’’ Belediyemize ilçe halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda yaptığı girişimler ile Katı Atık Bertaraf Tesisi tarafından 1 Adet çöp toplama aracı ile özel bir firmadan Ambalaj atıkları toplama araçlarını kazandırdık. Atıkların ayrıştırılması konusunda yaptığımız çalışmalar ile karton, kâğıt ve ambalaj atıkları toplama kutuları ile cam atıklarını toplama kutuları ilçemizin çeşitli yerlerine yerleştirilmeye başlandı. Çevre sağlığı konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz.’’ dedi.