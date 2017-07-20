Osmaniye Devlet Hastanesi Doktor Kadrosunu Genişletiyor

KHB sağlık tesislerinden Osmaniye Devlet Hastanesinde farklı yan dal uzmanlık branşlarında 3 Uzman Hekim göreve başladı.

Neonatoloji Uzmanı Doktor Mustafa Akçalı, 19 yeni doğan yoğun bakım yatağı (Küvözü) ile hizmet veren Osmaniye Devlet Hastanesinde hizmet vermeye başladı.

İlimizde ilk kez Neonatoloji Uzmanı (Neonatalog) yani Hamileliğin 22. Haftasında baslayan ve hayatin ilk 28 gününü kapsayan postneonatal donem olarak kabul edilen dönemi inceleyen ve bebeklerin gelişimini ve anatomik yapısını takip edecek bir hekim İlimizde hizmet vermeye başlamıştır ve büyük bir fırsattır.

Nefroloji Uzmanı Doktor (Nefrolog) Güner Karaveli Gürsoy, 21 Diyaliz Cihazı ile hizmet veren Diyaliz Ünitesi-Nefroloji servisi bulunan Osmaniye Devlet Hastanesinde hizmet vermeye başlamıştır

Nefroloji bilim dalı, iç hastalıkları ana bilim dalının bir yan dal uzmanlık alanıdır. Aynı zamanda iç hastalıkları uzmanı da olan nefroloji uzmanları daha çok böbrek yetmezliği, hipertansiyon, elektrolit (sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor gibi) bozuklukları ve idrar anormalliklerinin (idrarda kan bulunması, idrarda protein/albumin bulunması gibi) nedenlerinin araştırılması, tedavi olanaklarının belirlenmesi ve böbrek fonksiyonlarının korunması ve takibi konularında rol alırlar.

Gastroenteroloji Uzmanı Doktor (Gastrolog) Elif Tuğba Tuncel, Osmaniye Devlet Hastanesinde hizmet vermeye başlamıştır

Gastroenteroloji mide bağırsaklar ve karaciğer hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır. Gastro latincede mide, enteroloji ise kabaca bağırsakları ifade eder. Gastroenteroloji uzman hekimleri, iç hastalıkları ihtisasını tamamladıktan sonra ilave olarak gastroenteroloji bilim dalında da ihtisas yaparlar. Gastroenteroloji uzmanları yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer ve pankreas hastalıklarının tanısı ve tedavisi için özel muayene yöntemlerini kullanırlar.

Genel Sekreterliğimizce yapılan talepler doğrultusunda Bakanlığımız tarafından tahsis edilen Neonatoloji, Nefroloji ve Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlık kadrolarında Osmaniye Devlet Hastanesinde görev yapmaya başlayan Uzman Hekimlerimize görevlerinde başarılar diler halkımıza hayırlı uğurlu olmasının temenni ederiz.