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Toroslar EDAŞ, haziran ayında bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü

Toroslar EDAŞ Osmaniye’de kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında 2017 yılının haziran ayında bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti