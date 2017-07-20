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Toroslar EDAŞ, haziran ayında bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü

Toroslar EDAŞ Osmaniye’de kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında 2017 yılının haziran ayında bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti

Toroslar EDAŞ, Osmaniye’de sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla, elektrik şebekelerinin yenilenmesi için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor. Daha aydınlık bir Osmaniye için Kadirli, Merkez, Düziçi ve Bahçe ilçelerinde Toroslar EDAŞ ekipleri 450 aydınlatma armatürünün ve 44 kilometrelik hattın bakımını tamamladı. Kentte 43 pano, 16 trafo ve 7 dağıtım merkezinin bakımı gerçekleştirildi.

Toroslar EDAŞ, Haziran 2017’de yeni yatırımlara da hız verdi. Osmaniye’de 50 kilometrelik kablo döşeyen Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 278 yeni aydınlatma armatürü, 7 elektrik panosu ve 6 trafo montajını tamamladı.

Toroslar EDAŞ’ın Osmaniye’deki bakım ve yatırım çalışmaları devam edecek.

Bugün 14:43 TSİ - Osmaniye 42 Okunma

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