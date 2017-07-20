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Bugün 14:59 TSİ- Osmaniye

PKK'lılar Bahçe'de tren yolunda bomba patlattılar

PKK'lı teröristlerin Taşoluk Tuneli'ne 2 km. uzaklığa döşedikleri bombayı patlatmaları sonucu maddi hasar meydana geldi.

BÜYÜT

Osmaniye Bahçe İlçesi Taşoluk tunelinin 2 km. uzağındaki tren yoluna el yapımı bomba döşeyen teröristler, tren geçtikten sonra bombayı patlatmaları neticesinde can ve mal kaybı meydana gelmedi.

Bugün 14:59 TSİ - Osmaniye 1348 Okunma

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