Osmaniye Bahçe İlçesi Taşoluk tunelinin 2 km. uzağındaki tren yoluna el yapımı bomba döşeyen teröristler, tren geçtikten sonra bombayı patlatmaları neticesinde can ve mal kaybı meydana gelmedi.
Bugün 14:59 TSİ- Osmaniye
PKK'lılar Bahçe'de tren yolunda bomba patlattılar
PKK'lı teröristlerin Taşoluk Tuneli'ne 2 km. uzaklığa döşedikleri bombayı patlatmaları sonucu maddi hasar meydana geldi.
Bugün 14:59 TSİ - Osmaniye 1348 Okunma
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