Durmuşoğlu: “Türkiye Ve Kıbrıs’ın Kaderi Ortaktır”

Üzerinden 43 yıl geçen Kıbrıs Barış Harekatı’nın, çok başarılı ve önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, “Yavru vatan Kıbrıs'la bağımız 1974'teki harekatla ya da 1571'de Kıbrıs'ın fethedilmesiyle başlamadı; Peygamber Efendimizin rüyasıyla, Hz. Osman'ın emriyle, Hala Sultan'ın Kıbrıs'taki şehadetiyle başladı. Orada ne kadar büyük acılar ve sıkıntılar çekildiğini hepimiz biliyoruz. Katledilen çocukları ve kadınları, şehit edilen, evinden yurdundan edilen insanlarımızı hala hatırlıyoruz. Kıbrıs’ta yaşananlar, milli birlik ve beraberliğin önemi açısından asla akıldan çıkarılmamalıdır.” diyerek şunları kaydetti:

“Antlaşmalardan kaynaklanan haklarımızı kullanarak gerçekleştirdiğimiz Barış Harekatı, Kıbrıs’taki soydaşlarımızı zulümden kurtardığı gibi, bölgemizdeki barışı da güçlendirmiştir. Kahraman ordumuzun gerçekleştirdiği Barış Harekatı’ndan sonra güven ve istikrar ortamında kurulup gelişen kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, demokratik değerler üzerinde şekillenen sağlam bir devlet yapısına erişmeyi başarmıştır. 1974’ten bu yana kat edilen mesafe hepimiz için birer iftihar kaynağıdır.

Biz, tarihin her döneminde devlet olarak da, millet olarak da daima barıştan yana olduk. Bugünkü politikamız budur, yarın da bu olacaktır. Kıbrıs davasındaki amacımız ve hedefimiz bellidir.

Bugün yürüttüğümüz diplomasi, gerçek bir siyasi kararlılığın sonucudur. Yarım yüzyıldır Birleşmiş Milletler’in gündeminde olan bu sorunun dünyadaki algısı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetlerinin tavizsiz tavrı sayesinde düzeltilmiş, kimin gerçekten çözüm istediği açıkça ortaya konmuş, çözümden ve uzlaşmadan yana tutumumuzu tüm dünya kabullenmiştir.

Ana vatan ile yavru vatanın kaderinde ortak bir tarih vardır: 15 Temmuz!

1974 yılının 15 Temmuz günü, Yunan cuntasının desteğiyle EOKA terör örgütü lideri Nikos Sampson’un Ada’yı Yunanistan'a bağlamak amacıyla kanlı bir darbe gerçekleştirmiş ve bunun üzerine, Türkiye, Kıbrıs’taki anayasal düzeni tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bu hareket karşısında, garanti ve ittifak andlaşmaları çerçevesinde müdahalede bulunmuş ve güvenliği yeniden tesis etmiştir.

2016 yılının 15 Temmuz günü ise, FETÖ’cü hainler ülkemizde kanlı bir darbe girişiminde bulunarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmış, 249 vatandaşımız şehit, 2 bin 193 vatandaşımız da gazi olmuştur.

Eli kanlı katillerin hâlen mahkemelerde sergiledikleri arsız tavır, yaptıkları ihaneti, anlık bir aldatılmışlıkla değil, planlayarak ve isteyerek gerçekleştirdiklerini ortaya koyuyor. FETÖ’cü hainler kendilerini istedikleri kadar rüyalarla, verilen gizli mesajlarla avutsunlar. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aziz milletimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, “İhanetlerinin bedelini ödemeyen tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar mücadelemiz sürecek.”

Türkiye, her geçen gün daha güçlü bir hâle geliyor. Buna bağlı olarak, tarihimizden de biliyoruz ki oynanan oyunlar bitmeyecek. Dönem dönem sağcı-solcu, Alevi-Sünni, ilerici-gerici, Türk-Kürt diyerek kardeşliğimizi bozmaya çalıştılar ama başamaradılar, vatanımıza saldıranların Çanakkale’deki sonlarını çok iyi bildikleri için enerjilerini şimdi de tefrika ve fitne çıkarmaya harcıyorlar. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, yine başaramayacaklar! Milletimizi bölemeyecekler! Bayrağımızı indiremeyecekler! Ezanımızı susturamayacaklar! Devletimizi yıkamayacaklar!

20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın 43’üncü yıl dönümünde Kıbrıs Barış Harekatı'nın kararını veren Gazi Meclisimizi, Dönemin Hükümetini, Merhum Başbakan Bülent Ecevit'i, Merhum Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, harekatı gerçekleştiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Barış Harekatı Komutanları ile onlarla omuz omuza çarpışan kahramanlarımızı, ana vatan Türkiye'nin söz konusu kararı alması için olağanüstü bir çaba gösteren Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı asla unutmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Vatan, bayrak, istiklal ve istikbal için hayatını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şu an yurt içinde ve yurt dışında ülkemizin güvenliği, devletimizin bekası için görev yapan kahraman askerlerimize ve polislerimize yüce Allah'tan üstün başarılar diliyorum.”