Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylasında Hizmetlerine Devam Ediyor

Zorkun yaylasına her zaman önem veren Belediye Başkan Kadir Kara’nın belediye hizmetlerinin vatandaşlara zamanında ulaşması, ihtiyaçların karşılanması konusunda ekiplere talimat verdi. Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi Melih Loş bizzat ekiplerin çalışmalarını kordine ederken vatandaşların taleplerini de dinledi.

ZORKUN YAYLASINDA KURULAN BELEDİYE HİZMET BÜROSU VATANDAŞLARA HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR

Osmaniye Belediyesi tarafından her yıl zorkun’a açılan belediye hizmet bürosu bu yılda yayla sezonu boyunca vatandaşlara hizmet veriyor. Zorkun’da hizmete açılan belediye hizmet bürosunda vatandaşlar Osmaniye’ye gelmeden su, emlak, çevre temizlik vergisi borçları ve birçok iş ve işlemleri yapabilirken belediye çalışmaları ile ilgili bilgide alabiliyorlar.

ZORKUN SOKAKLARINDA TESFİYE ÇALIŞMALARI VE ASFALT ÇALIŞMALARI

Zorkun Yaylası’nda tesfiye çalışmaları ve asfaltlama çalışmaları yayla sezonunun başlamasıyla birlikte hızla sürüyor. Yapılması gereken sokaklar belediye ekiplerince tespit edilerek hızla çözüme kavuşturuluyor.

Kış aylarında kötü hava şartlarından dolayı bozulan yollar iş makinaları ile zemin iyileştirme ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor.

ZORKUNDA İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yaz aylarında binlerce kişinin ikamet ettiği zorkun yaylasında zararlı haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başlandı. Osmaniye Belediyesi ilaçlama ekipleri düzenli olarak yayla sezonu boyunca ilaçlama yapacağı kaydedildi.

SU, TEMİZLİK VE İTFAİYE HİZMETLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Osmaniye Belediyesi Su, Temizlik ve İtfaiye ekipleri zorkunda hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Belediye itfaiye ekipleri yayla sezonu boyunca zorkunda hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi. Ayrıca su ve temizlik hizmetleri ekipleride çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İçme suyu ile ilgili vatandaşların sorun yaşamamaları için şebekelerde arıza meydana geldiğinde ekipler anında müdahale ederek kısa sürede sorunların çözüldüğü kaydedildi.

Temizlik işleri ekipleri tarafından günün belirli saatlerinde çöp kamyonları ve traktörler ile çöpler toplanıyor.

Osmaniye Belediyesi hizmetlerinin zorkun yaylasında meydana gelebilecek sorunların hızlı tespit ve anında müdahale edilerek yayla sezonu boyunca vatandaşların rahat bir tatil geçirmelerinin hedeflendiği kaydedildi.

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