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Bugün 16:13 TSİ- Osmaniye

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Vali Ömer Faruk Coşkun’u Ziyaret Etti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret etti.

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Vali Demirtaş, ziyaretinin başında Valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra Vali Ömer Faruk Coşkun ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Valilik Makamında bir süre sohbet ettiler. Adana Valisi Demirtaş, Vali Coşkun’a yeni görevinin hayırlı olması dileklerini sunarak, görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Ömer Faruk Coşkun ise nazik ziyareti nedeniyle Adana Valisi Mahmut Demirtaş’a teşekkür etti.

Bugün 16:13 TSİ - Osmaniye 22 Okunma

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