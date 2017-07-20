Başak Gazetesi
22° OSMANİYE
Bugün 17:09 TSİ- Osmaniye

Bahçe'de Yük Trenine Bombalı Saldırı. Tren Yolu Ulaşıma Kapandı

Osmaniye'nin Bahçe İlçesi'nde tren rayına daha önceden döşenmiş el yapımı patlayıcı yük treninin geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Olayda ölen yada yaralanan olmazken tren raylarında ve ilk vagonda hasar meydana geldi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.Olay, saat 12.20 sıralarında Bahçe ilçesi Taşoluk Tüneller mevkiinde meydana geldi. Fevzipaşa tren istasyonundan İskenderun'a giden krom demir madeni yüklü tren, tüneller mevkiinden geçerken, daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. 31 vagon bağlı olan trenin ilk vagonun geçişi sırasında meydana gelen patlamada, küçük çaplı hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Durdurulan tren seferleri, yoldaki hasarın giderilmesinden sonra yeniden açılacağı kaydedildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 17:09 TSİ - Osmaniye 206 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylasında Hizmetlerine Devam Ediyor mask

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylasında Hizmetlerine Devam Edi...

Aile ve Sosyal Politikalardan Eğitim mask

Aile ve Sosyal Politikalardan Eğitim

Uyuşturucu satıcısı çocuk parkında yakalandı mask

Uyuşturucu satıcısı çocuk parkında yakalandı

Arıcılara alet ekipman desteği verilecek mask

Arıcılara alet ekipman desteği verilecek
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 591
Osmaniye'ye ilk defa Romatolog Doktor atandı mask

Osmaniye'ye ilk defa Romatolog Doktor atandı

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı mask

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı

PKK'lılar Bahçe'de tren yolunda bomba patlattılar mask

PKK'lılar Bahçe'de tren yolunda bomba patlattılar

Karaçay'a serinlemek için giren genç boğuldu mask

Karaçay'a serinlemek için giren genç boğuldu

Yayla yolunda kaza: 2 yaralı mask

Yayla yolunda kaza: 2 yaralı

Yaşlı kadının acı sonu mask

Yaşlı kadının acı sonu

PKK'lılar Bahçe'de tren yolunda bomba patlattılar mask

PKK'lılar Bahçe'de tren yolunda bomba pa...

Toroslar EDAŞ, haziran ayında bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü mask

Toroslar EDAŞ, haziran ayında bakım, onarım ve yatırım çalış...

Osmaniye Devlet Hastanesi Doktor Kadrosunu Genişletiyor mask

Osmaniye Devlet Hastanesi Doktor Kadrosunu Genişletiyor

Toprakkale Belediyesine Yeni Çöp Araçları mask

Toprakkale Belediyesine Yeni Çöp Araçları

Aile ve Sosyal Politikalardan Eğitim mask

Aile ve Sosyal Politikalardan Eğitim

MHP’li Ersoy: Karşıt Görüşlüler Değil Teröristler İle Vatan Millet Sevdalısı Türk Milliyetçileri Diyeceksiniz! mask

MHP’li Ersoy: Karşıt Görüşlüler Değil Teröristler İle Vatan...

Uyuşturucu satıcısı çocuk parkında yakalandı mask

Uyuşturucu satıcısı çocuk parkında yakalandı

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 591

YÜKLENİYOR