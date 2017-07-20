Bahçe'de Yük Trenine Bombalı Saldırı. Tren Yolu Ulaşıma Kapandı

Olayda ölen yada yaralanan olmazken tren raylarında ve ilk vagonda hasar meydana geldi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.Olay, saat 12.20 sıralarında Bahçe ilçesi Taşoluk Tüneller mevkiinde meydana geldi. Fevzipaşa tren istasyonundan İskenderun'a giden krom demir madeni yüklü tren, tüneller mevkiinden geçerken, daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. 31 vagon bağlı olan trenin ilk vagonun geçişi sırasında meydana gelen patlamada, küçük çaplı hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Durdurulan tren seferleri, yoldaki hasarın giderilmesinden sonra yeniden açılacağı kaydedildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE