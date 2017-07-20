Başak Gazetesi
22° OSMANİYE
Bugün 17:15 TSİ- Osmaniye

Valilik tren yolundaki patlama ile ilgili basın açıklaması yaptı

Osmaniye Valiliği Basın Müdürlüğü tarafından yapılan yazıla açıklamada şu görüşlere yer verildi.

"20.07.2017 günü saat:12.20 sıralarında Osmaniye ili Bahçe ilçesi Burgaçlı Köyü Payamlı mevkiinde TCDDye ait 5 Nolu tünele yaklaşık 100 metre mesafede Fevzipaşadan İskenderuna gitmekte olan 5203259 sefer sayılı demir ve krom yüklü yük treninin geçişi esnasında patlama meydana gelmiştir.

Olay yerinde yapılan incelemede tren rayı altında patlama meydana geldiği patlama sonucunda yarım metre derinliğinde bir metre genişliğinde bir çukur oluştuğu ve rayların birbirinden ayrılmak suretiyle hasar gördüğü yük treninin vagonlarının raydan çıktığı ancak herhangi bir devrilme meydana gelmediği ve vagonlarda herhangi bir hasarın oluşmadığı tespit edilmiştir.

Olay yerinde bulunan el yapımı patlayıcıya ait telsiz batarya bloğu ve yedi metre uzunluğunda kablo olay yeri inceleme ekibi tarafından gerekli inceleme yapılarak muhafaza altına alınmıştır.

Olay neticesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmamıştır."

Bugün 17:15 TSİ - Osmaniye 581 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylasında Hizmetlerine Devam Ediyor mask

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylasında Hizmetlerine Devam Edi...

Aile ve Sosyal Politikalardan Eğitim mask

Aile ve Sosyal Politikalardan Eğitim

Uyuşturucu satıcısı çocuk parkında yakalandı mask

Uyuşturucu satıcısı çocuk parkında yakalandı

Arıcılara alet ekipman desteği verilecek mask

Arıcılara alet ekipman desteği verilecek
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 591
Osmaniye'ye ilk defa Romatolog Doktor atandı mask

Osmaniye'ye ilk defa Romatolog Doktor atandı

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı mask

Başkanımızın korumasına saldırı olayı aydınlatıldı

PKK'lılar Bahçe'de tren yolunda bomba patlattılar mask

PKK'lılar Bahçe'de tren yolunda bomba patlattılar

Karaçay'a serinlemek için giren genç boğuldu mask

Karaçay'a serinlemek için giren genç boğuldu

Yayla yolunda kaza: 2 yaralı mask

Yayla yolunda kaza: 2 yaralı

Yaşlı kadının acı sonu mask

Yaşlı kadının acı sonu

Durmuşoğlu: “Türkiye Ve Kıbrıs’ın Kaderi Ortaktır” mask

Durmuşoğlu: “Türkiye Ve Kıbrıs’ın Kaderi...

PKK'lılar Bahçe'de tren yolunda bomba patlattılar mask

PKK'lılar Bahçe'de tren yolunda bomba patlattılar

Toroslar EDAŞ, haziran ayında bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürdü mask

Toroslar EDAŞ, haziran ayında bakım, onarım ve yatırım çalış...

Osmaniye Devlet Hastanesi Doktor Kadrosunu Genişletiyor mask

Osmaniye Devlet Hastanesi Doktor Kadrosunu Genişletiyor

Toprakkale Belediyesine Yeni Çöp Araçları mask

Toprakkale Belediyesine Yeni Çöp Araçları

Aile ve Sosyal Politikalardan Eğitim mask

Aile ve Sosyal Politikalardan Eğitim

MHP’li Ersoy: Karşıt Görüşlüler Değil Teröristler İle Vatan Millet Sevdalısı Türk Milliyetçileri Diyeceksiniz! mask

MHP’li Ersoy: Karşıt Görüşlüler Değil Teröristler İle Vatan...

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 591

YÜKLENİYOR