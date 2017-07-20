Valilik tren yolundaki patlama ile ilgili basın açıklaması yaptı

"20.07.2017 günü saat:12.20 sıralarında Osmaniye ili Bahçe ilçesi Burgaçlı Köyü Payamlı mevkiinde TCDDye ait 5 Nolu tünele yaklaşık 100 metre mesafede Fevzipaşadan İskenderuna gitmekte olan 5203259 sefer sayılı demir ve krom yüklü yük treninin geçişi esnasında patlama meydana gelmiştir.

Olay yerinde yapılan incelemede tren rayı altında patlama meydana geldiği patlama sonucunda yarım metre derinliğinde bir metre genişliğinde bir çukur oluştuğu ve rayların birbirinden ayrılmak suretiyle hasar gördüğü yük treninin vagonlarının raydan çıktığı ancak herhangi bir devrilme meydana gelmediği ve vagonlarda herhangi bir hasarın oluşmadığı tespit edilmiştir.

Olay yerinde bulunan el yapımı patlayıcıya ait telsiz batarya bloğu ve yedi metre uzunluğunda kablo olay yeri inceleme ekibi tarafından gerekli inceleme yapılarak muhafaza altına alınmıştır.

Olay neticesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmamıştır."