OGC, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı

Devlet Bahçeli Meydanı’ndaki Atatürk anıtı önünde düzenlenen törende OGC Başkanı İsrafil Avcı tarafından çelenk sunumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden programda OGC Başkanı İsrafil Avcı tarafından günün anlamını belirten konuşma yapıldı.

Türk basınında sansürün kaldırılmasının 109. Yıldönümü dolayısıyla 24 Temmuz’da Gazeteciler ve Basın Bayramı’nın kutlandığını ifade eden OGC Başkanı Avcı şunları söyledi: “Bilindiği üzere 24 Temmuz 1908 tarihi basından sansürün kaldırıldığı tarihtir. Bu tarihte gazeteler ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlamış ve sansür, ağır suçlardan biri sayılmıştır. Bu nedenle bugün ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlanmaktadır. Çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez temel unsurlarından biri olan basın, toplumun yapılanmasında ve gelişmesinde büyük rol oynamaktadır. Basın; meslek ilkeleri ve kişilik haklarına saygı çerçevesinde tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda, kamu hizmetlerinin toplum adına denetiminde büyük bir güce sahiptir. Basın özgürlüğü demokrasilerde çok seslilik ilkesinin işletilmesi adına çok önemli olgudur. Bu doğrultuda, halkın haber alma hakkını kullanması ve kamuoyu oluşturulmasında etkin rol oynayan basın kuruluşlarının, görevlerini yerine getirirken; meslek ilkelerini ve etiğini gözetmesi de son derece önemlidir. Basın; toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlamaktadır. Halkımızın gözü, kulağı ve dili olan basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılığın ve yaptıkları başarılı çalışmaların Osmaniye’mize büyük katkı sağladığına inanıyorum.

Diğer yandan, yerel ve ulusal basın kuruluşlarımız; Ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı dik duruş sergileyerek, milletten ve demokrasiden yana kesin bir tutum almışlardır. Halkımızın anında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamışlardır. Basınımızın bu basiretli tutumu takdire şayandır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta cemiyetimiz üyeleri olmak üzere ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri ve tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim.”

Konuşmanın ardından çekilen toplu fotoğraf ile buradaki tören sona erdi. OGC Yönetim kurulu ve üyeleri açtıkları 24 Temmuz Basın Bayramı Kutlu Olsun yazılı pankart ile cemiyet binasına kadar yürüdüler. OGC binasında düzenlenen programda ise günün anısına pasta kesimi yapıldı ve üyelere ikram edildi. Valilik Basın Müdürü Osman Turunç’un da katıldığı programda üyelerine teşekkür eden OGC Başkanı İsrafil Avcı, “Valimiz Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, MHP Milletvekili Ruhi Ersoy, Belediye Başkanımız Kadir Kara, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Emniyet Müdürümüz Nurettin Gökduman’a, Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Tamer Gürsu’ya ve etkinliğimize katılarak günümüzü kutlayan Mimar Haydar Aktürk'e bu günümüzü kutladığı için teşekkür ediyorum. Ayrıca etkinliklerimizde görev yapan ve bizlerin güvenliğini sağlayan emniyet personeline de şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.



