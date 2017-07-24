sevgi hastanesi 24 Temmuz Basın Bayramı Kutlaması

Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.

Şehrimizde ve bölgemizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın mensuplarımızın “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” nı kutlar sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.