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Dün 12:24 TSİ- Osmaniye

sevgi hastanesi 24 Temmuz Basın Bayramı Kutlaması

Özel Osmaniye Sevgi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Veli Velipaşaoğlu 24 Temmuz Basın Bayramını yaptığı yazılı bir mesajla kutladı

Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.

Şehrimizde ve bölgemizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın mensuplarımızın “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” nı kutlar sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.

Dün 12:24 TSİ - Osmaniye 72 Okunma

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