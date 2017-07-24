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Dün 12:26 TSİ- Osmaniye

Durmuşoğlu'ndan 24 Temmuz mesajı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, objektif ve ilkeli gazetecilik vurgusu yaptığı mesajında basın mensuplarının hak ve çalışma koşullarına da dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Günümüz dünyasında kitle iletişiminin yeri her geçen daha fazla anlaşılmakta, buna bağlı olarak basın mensubu arkadaşlarımıza duyulan ihtiyaç ve onların sorumlulukları da artmaktadır. Ülkemizde demokrasinin sağlıklı işlemesi için hayati bir fonksiyonu olan, her yer ve şartta, gerektiğinde ölümü göze alarak görev yapan gazetecilerimizin 15 Temmuz gecesi ortaya koydukları net tavrın dünyadaki tüm gazetecilere örnek olduğunu düşünüyor, o gece milletinin safında yer alan tüm gazetecilerimizle gurur duyuyorum. Bu vesileyle, o gece görevi başında şehit düşen Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz’ı da rahmetle anıyorum.
Gazetecilerimizin vesile olduğu çok sesli ortamın birlik ve beraberliğimizin en güzel simgelerinden birisi olduğuna inanıyor, basın mensuplarımızın görevlerini daha verimli şekilde yerine getirebilmeleri için atılan her adımı sonuna kadar destekliyorum.
Bu düşüncelerle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, ilkelerine bağlı, tarafsız ve kamu yararını her şeyin üzerinde tutan tüm basın mensuplarımıza başarılarının devamını diliyorum.”

Dün 12:26 TSİ - Osmaniye 36 Okunma

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