Başak Gazetesi
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Dün 12:30 TSİ- Osmaniye

Ersoy, basın bayramını kutladı

MHP Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Ersoy, mesajında şunları söyledi:

“24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyetin ilanıyla birlikte Türk basınında sansürün kaldırılmasıyla birlikte her yıl 24 Temmuz günü "Basın Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

Demokratik kültürümüzün ve hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru basın, milletimizin haber alma, yayma özgürlüğünü belli ilkeler etrafında yerine getirerek toplumun bir anlamda gözü kulağı konumundadır.

Milletçe, içinden geçtiğimiz süreçte, yaşadığımız son olaylarda doğru ve hızlı haber akışının ne kadar önemli olduğunu, basın yolu ile nelerin başarılabileceğini gördük, hep birlikte şahit olduk. Bu nedenle teknolojinin ve iletişim imkanlarının her köşeye ulaştığı günümüzde basınımızın üstlendiği misyon daha önemlidir.

Hayatın her alanındaki varlığı ile topluma bilgi sunan basınımız, özellikle kamu kurumları ve millet arasında da bir anlamda köprü vazifesi görmüş, demokrasi tarihimizde önemli görevler ifa etmiştir.

Bu vesile ile başta Osmaniyemizde faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri, haber ajansları temsilcileri olmak üzere tüm basınımızın değerli çalışanlarının “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı"nı kutlar, mesleklerinde ve yaşamın her alanında başarılar dilerim.”

Dün 12:30 TSİ - Osmaniye 38 Okunma

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