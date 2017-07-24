Başak Gazetesi
34° OSMANİYE
Dün 12:34 TSİ- Spor

Asgd'de Yeni Yönetim Seçildi Ve Görev Dağılımını Yaptı

11.Olağan Büyük Genel Kurulu'nu gerçekleştiren ASGD Genel Merkez Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımını yaptı.

Genel başkanlık görevini yine İbrahim Erdoğan üstlenirken, genel başkanvekilliği görevine Gazeteci-Yazar Yüksel Baysal getirildi. Yönetimde 7 yeni isim yer aldı.

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği'nin 22 Temmuz Cumartesi Günü Bursa'da yapılan 11. Olağan Büyük Genel Kurulu'nda güven tazeleyen İbrahim Erdoğan'ın genel başkanlığındaki Genel Merkez Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. Genel Başkanlık görevini yeniden İbrahim Erdoğan'ın üstlendiği toplantıda, Yüksel Baysal da genel başkanvekilliği görevine getirildi. 7 yeni ismin yer aldığı ASGD Genel Merkez Yönetimi'nde görev dağılımı şu şekilde gerçekleştirildi:

İbrahim Erdoğan(Genel Başkan-Bursa), Yüksel Baysal(Genel Başkanvekili-Bursa), Muharrem Esen(Genel Başkan Yardımcısı-Eskişehir), Yavuz Navruz(Genel Başkan Yardımcısı-Kayseri), Halil Öztürk(Genel Başkan Yardımcısı-Çorum), Oktay Öztürk( Genel Başkan Yardımcısı-Samsun), Akif Çelik(Genel Başkan Yardımcısı- Malatya), Muhterem Çakır(Genel Sekreter-Bursa), Mesut Yıldız(Genel Sayman-Bursa), Ahmet Akhan(Yönetim Kurulu Üyesi-Bursa), Mustafa Boz(Yönetim Kurulu Üyesi-Adana), Osman Semih Gülen(Yönetim Kurulu Üyesi-Karabük), Ömer Aydoğdu(Mali ve Sosyal Projeler Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi- Bursa), Mehmet Duman(Yönetim Kurulu Üyesi-Elazığ), Onur Genç(Medya ile ilişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi-Bursa)

Görev dağılımı nedeniyle bir açıklama yapan Genel Başkan İbrahim Erdoğan, "ASGD, yapısı itibarı ile sadece spor gazetecilerinin üye olduğu bir meslek kuruluşu değildir. Anadolu basını gerçeğinde, gazeteciler mesleğin her alanında aktif olarak görev yaparlar. O nedenle ASGD üyelerinin arasında spor gazeteciliği yapan meslektaşlarımız arasında, genel anlamda muhabirler, editörler, sayfa operatörleri, haber müdürleri, yazıişleri sorumluları, yazarlar, genel yayın yönetmenleri, medya sahipleri, kısacası gazetecilikle iştigal eden tüm meslektaşlarımız vardır. Bu nedenledir ki; ASGD tam anlamıyla basının genelini kapsayan, hangi alanda olursa olsun gazetecilik yapan her meslektaşına hitap eden bir büyük Anadolu basın yapılanmasıdır. O yüzden, önümüzdeki görev sürecinde, ASGD'nin bünyesinden sürpriz bir yapılanmanın doğması şaşırtıcı olmayacaktır. Yenilenerek güçlenen ASGD, eskiden olduğu gibi yalnızca mesleki konularda faaliyet göstermeyecek, ülkemiz genelinde ses getiren 'Sporda Şiddete Hayır' kampanyasında olduğu gibi, içinden çıktığı toplumla ilgili sosyal sorumluluk projelerine de imza atmaya devam edecektir" dedi.

Önceki gün gerçekleştirilen ASGD Genel Kurulu'nda diğer görev kurulları ise şu isimlerden oluşmuştu:

Denetleme Kurulu: (Cevat Türe-Hilmi Çetin-Demet Öztürk), Onur Kurulu: (Hüsnü Arslan-A.Fikri Aşık-Orhan Balcı-Arif Basri Baş-Şahin Özer-Hamza Güngör), Disiplin Kurulu: Bülent Özyazıcı-Ali Atan-Mustafa Sarıoğlu, Türkiye Gazeteciler Federasyonu-TGF Delegeleri: (Yüksel Baysal-Muharrem Esen-Ömer Aydoğdu-Akif Çelik), Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu-TDGF Delegeleri: İbrahim Erdoğan-Muhterem Çakır-Yavuz Navruz-Cevat Türe), Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Delegesi: Bülent Özyazıcı

Dün 12:34 TSİ - Spor 4 Okunma

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Cevdetiyespor seçme yapacak mask

Cevdetiyespor seçme yapacak

Osmaniye'de iş kazası 1 ölü mask

Osmaniye'de iş kazası 1 ölü

Ersoy, basın bayramını kutladı mask

Ersoy, basın bayramını kutladı

Durmuşoğlu'ndan 24 Temmuz mesajı mask

Durmuşoğlu'ndan 24 Temmuz mesajı
BEĞEN 2 B
TAKİP ET 591
PKK'lılar Bahçe'de tren yolunda bomba patlattılar mask

PKK'lılar Bahçe'de tren yolunda bomba patlattılar

Karaçay'a serinlemek için giren genç boğuldu mask

Karaçay'a serinlemek için giren genç boğuldu

Osmaniye'de iş kazası 1 ölü mask

Osmaniye'de iş kazası 1 ölü

Valilik tren yolundaki patlama ile ilgili basın açıklaması yaptı mask

Valilik tren yolundaki patlama ile ilgili basın açıklaması y...

Osmaniye'ye ilk defa Romatolog Doktor atandı mask

Osmaniye'ye ilk defa Romatolog Doktor atandı

Bahçe'de Yük Trenine Bombalı Saldırı. Tren Yolu Ulaşıma Kapandı mask

Bahçe'de Yük Trenine Bombalı Saldırı. Tren Yolu Ulaşıma Kapa...

OGC, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı mask

OGC, Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kut...

Valilik tren yolundaki patlama ile ilgili basın açıklaması yaptı mask

Valilik tren yolundaki patlama ile ilgili basın açıklaması y...

Bahçe'de Yük Trenine Bombalı Saldırı. Tren Yolu Ulaşıma Kapandı mask

Bahçe'de Yük Trenine Bombalı Saldırı. Tren Yolu Ulaşıma Kapa...

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Vali Ömer Faruk Coşkun’u Ziyaret Etti mask

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Vali Ömer Faruk Coşkun’u Ziyar...

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylasında Hizmetlerine Devam Ediyor mask

Osmaniye Belediyesi Zorkun Yaylasında Hizmetlerine Devam Edi...

Durmuşoğlu: “Türkiye Ve Kıbrıs’ın Kaderi Ortaktır” mask

Durmuşoğlu: “Türkiye Ve Kıbrıs’ın Kaderi Ortaktır”

PKK'lılar Bahçe'de tren yolunda bomba patlattılar mask

PKK'lılar Bahçe'de tren yolunda bomba patlattılar

BEĞEN 2 B
TAKİP ET 591

YÜKLENİYOR