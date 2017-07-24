Osmaniye'de iş kazası 1 ölü

Olay Organize Sanayi Bölgesi'nde ki bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. İşletmenin depo bölümünde elektrik tesisatını tamir etmek isteyen Osman Arıkoğlu, merdivenden düşerek yaralandı. Arıkoğlu, diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ambulans ile Osmaniye Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan evli ve iki çocuk babası Arıkoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.