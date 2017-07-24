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Dün 12:39 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de kamyonet bariyerlere çarptı, 3 yaralı

Osmaniye'de, bir kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu ikisi Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı. Kaza D-400 karayolu Issızca Köyü yol kavşağında meydana...

Osmaniye'de, bir kamyonetin bariyerlere çarpması sonucu ikisi Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı. Kaza D-400 karayolu Issızca Köyü yol kavşağında meydana geldi. İl merkezine doğru seyir halinde olan 32 yaşındaki Kutbettin Akan idaresindeki inşaat malzemesi yüklü 80 GY 144 plakalı kamyonet, iddiaya göre sağ arka tekerinin patlaması sonucu, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çaptı. Çarpmanın etkisiyle araç üzerindeki inşaat malzemeleri yola savrulurken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Kutbettin Akan ile araçta yolcu olarak bulunan 41 yaşındaki Suriye uyruklu Vahid Elaldı ve 59 yaşındaki Mahmud Elmısri ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralılarının tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 12:39 TSİ - Osmaniye 475 Okunma

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