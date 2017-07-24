Vali Coşkun basın bayramını kutladı

Vali Coşkun mesajında şunları söyledi:

“Çağdaş dünyanın en temel insan haklarından olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan basın; kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının oluşumuna ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Demokratik rejimlerin olmazsa olmazı, halkın en önemli bilgi kaynağını teşkil eden, düşünce ve ifade özgürlüğünün vazgeçilmez aracı basın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önemini koruyacaktır. Devlet ile millet arasında bir köprü vazifesi gören; halkın gözü, kulağı ve sesi olarak kabul edilen basın en zor zamanlarda bile hayati derecede görevini yaparak Cumhuriyetin ve demokrasinin can simidi olabilmektedir.

Bunun yanında, toplumdaki çok sesliliğin ve düşünce özgürlüğünün gelişmesinde ve korunmasında çok önemli görevler ifa eden basın mensuplarımızın; sorumluluklarının bilinciyle hareket etmeleri, hukukun evrensel standartlarına bağlı kalmaları ve basın özgürlüğünün istismar edilmemesinin yanı sıra; doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata ve kişi haklarına saygı gibi ilkelerin de gözetilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının 109. yıl dönümünde, ilimizde faaliyette bulunan bütün basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar ve sağlıklı günler diliyorum.”