Sokak ayvanları için su kabı bıraktılar

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye İl Temsilciliği tarafından, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının rahat bir şekilde su içebilmeleri için belirli noktalara su kapları bırakıldı. Ortaokul-Yaz Okulu öğrencilerine uygulamalı eğitim kapsamında "Hayvan Sevgisi ve Merhamet" konusunu anlatıldığını belirten TÜGVA İl Temsilcisi Talha Akif Gürbüz, "Yaz okulumuzda birçok kültürel ve sportif etkinliklerde bulunduk. Öğrencilerimizin milli ve manevi duygularının gelişmesinde uygulamalı eğitimler yaparak öğrencilerimize bilinç kazandırmayası amaçlamaktayız. Bu etkinlikte de öğrencilerimiz hayvan sevgisi ve merhamet duygularını pekiştirdi. Bu çalışma öğrenci veli ve kamuoyundan oldukça destek gördü. Projemizde büyük emekleri olan TÜGVA Osmaniye ortaokul Koordinatörümüz Hakan Gül Başkanıma ve İl Hami Sorumlumuz Hüseyin Tepedelen Hocama ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.