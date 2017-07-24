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Dün 13:03 TSİ- Osmaniye

Yardım hayalini Kızılay'ın desteği ile gerçekleştirdi

Merkez Salih Bahçeli İlkokulu öğrencisi Metehan Remzi Şahan, 'Yardımlaşma ve dayanışma ayı' dediği Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapmak istedi.

Osmaniye 11 yaşındaki Metehan Remzi Şahan, ihtiyaç sahibi bir aileye gıda yardımı için yeterli parası olmayınca gönderdiği mektup üzerine Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi'nin desteği ile hayalini gerçekleştirdi. Merkez Salih Bahçeli İlkokulu öğrencisi Metehan Remzi Şahan, 'Yardımlaşma ve dayanışma ayı' dediği Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapmak istedi. Yardım malzemelerini satın almak için yeterli parası olmayınca destek için Kızılay'a yazdığı mektubu da göndermedi. Bir zaman sonra annesinin eline geçen mektubu alan babası Alparslan Şahan, oğlunun bu duyarlı davranışını paylaşmak için mektubu Türk Kızılayı'na gönderdi. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Osmaniye Şubesi'nden Metehan'ın hayalinin gerçekleştirilmesini istedi. Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi'nin desteği ile düşündüğü gıda malzemelerinden bir yardım kolisi yapan Metehan Şahan, yardım kolisini ihtiyaç sahibi aileye teslim etti. Metehan'ın bu duyarlı davranışından etkilendiğini söyleyen muhtaç aile ise "Memleketimizde fakir çok ama Metehan gibi iyi kalpli insanlar da çok. Metehan’dan ve Kızılay’dan Allah razı olsun." dedi. Ailesiyle birlikte Türk Kızılayı Osmaniye Şubesini de ziyaret eden Metehan Remzi Şahan, Kızılay’da gönüllü olarak görev yapanlara teşekkür etti. Baba Alparslan Şahan ise oğlu Metehan'ın arzusu doğrultusunda mektubu Kızılay’a gönderdikleirni belirterek, "Metehan’ın bu davranışının herkese örnek olmasını, sosyal sorumluluklarının canlı tutulmasını istedik. Tabii ki Türkiye’de yardım kuruluşu denilince akla gelen Kızılay’dır." dedi. Türk Kızılayı Osmaniye Şubesi Başkanı İsmet İpek, bu davranışından dolayı küçük çocuğa teşekkür etti, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın gönderdiği Teşekkür Belgesini verdi ve Metehan’ı Kızılay hediyeleri ile ödüllendirdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 13:03 TSİ - Osmaniye 60 Okunma

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